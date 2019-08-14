РИАМО - 14 авг. Антикварную галерею и магазин с редкими книгами откроет в Гостином дворе победитель аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Нового арендатора коммерческих площадей в Гостином дворе вблизи Красной площади под художественно-галерейный центр определил электронный аукцион – им стал региональный общественный фонд поддержки художественных проектов. Ставка годовой аренды лота составила 12,8 миллиона рублей сроком на 5 лет.

«На арендованных площадях откроется антикварная галерея, в основе которой будет представлено декоративно-прикладное искусство XIX века. Также запланировано открытие магазина с редкими художественными книгами, тщательно отобранными поделками художников», – говорится в сообщении.

Ранее галерея и магазин располагались на территории бывшего Центрального дома художников на Крымском валу. Сейчас там располагается филиал Третьяковской галереи.