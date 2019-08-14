РИАМО - 14 авг. Вторую очередь терминала С в столичном аэропорту «Шереметьево» планируют построить к 2022 году, терминал С1 введут в эксплуатацию уже в начале следующего года, сообщил журналистам в среду сотрудник пресс-службы воздушной гавани.

«На данный момент действует терминал В на 20 миллионов пассажиров, в следующем году будет запущена первая очередь терминала С также на 20 миллионов пассажиров, и к 2022 году будет введена в эксплуатацию вторая очередь терминала С», - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что общая пропускная способность Северного терминального комплекса аэропорта «Шереметьево» составит около 50 миллионов пассажиров.

«Сейчас наши коллеги из РЖД ведут строительство новой ветки и строят вокзал, который соединит между собой через пешеходную галерею терминалы В и С, таким образом пассажиры смогут под одной крышей проходить из поезда в терминал», - добавил сотрудник пресс-службы.