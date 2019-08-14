РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 авг. В подмосковных Люберцах с начала текущего года установили 26 новых детских площадок, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Во дворах городского округа планируется установить 59 детских и 52 спортивные площадки. На сегодняшний день смонтировали 26, еще 11 площадок уже подготовили», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что оставшуюся часть площадок установят до 25 августа.

Также в рамках комплексного благоустройства дворов планируют отремонтировать 83 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия на внутридворовых проездах и 16,7 тысячи квадратных метров тротуаров.

По словам Ружицкого, восемь детских игровых площадок разместят в Люберцах по программе губернатора «Наше Подмосковье».

«Территория этих площадок заасфальтирована и готова к монтажу детских игровых комплексов. На семи площадках работы будут завершены до 31 августа и еще на одной – до 31 сентября», – заключил Ружицкий.