РИАМО - 14 авг. С начала 2019 года в Московской области трудоустроилось порядка 39 тысяч человек, Подмосковье сохраняет устойчивую позицию среди самых благополучных регионов страны в сфере занятости населения, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В подмосковном банке вакансий заявлено 48,6 тысячи вакансий. Из них 70% – рабочие профессии, 99,1 % – с оплатой труда выше прожиточного минимума, установленного в регионе.

«Всего с начала года в центры занятости населения Московской области подано 195,6 тысячи заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 61,9 тысячи граждан, за информацией о положении на рынке труда – 73,5 тысячи заявлений», – сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Московская область сохраняет устойчивую позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъектов Российской Федерации.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,53% к численности экономически активного населения. В целом по России данный показатель равен 1,1%, а по Центральному федеральному округу – 0,6%.