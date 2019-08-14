РИАМО - 14 авг. Здание приказов XVII века и предметы чиновничьего быта открыли в ходе раскопок на территории Московского Кремля, сообщил вице-президент РАН, директор института археологии РАН Николай Макаров.

«Сейчас ведутся раскопки в Московском Кремле - в Кремлевском сквере, в 70 метрах от Архангельского собора, то есть в самом центре Кремля. Главный результат этих работ - открытие здания приказов органов центрального управления Русского государства XVI-XVII веков. Это остатки здания довольно позднего - конца XVII века, которое было снесено Баженовым (русский архитектор Василий Баженов - ред.) в 1770 году. Исследовано также культурное напластование, которое связано с более ранними приказами - со зданиями конца XVI века», - сказал Макаров.

Он отметил, что также открыта монументальная постройка, которая символизирует силу Московского государства XVII века. Кроме того, специалисты собрали комплекс находок, связанных с прикладной жизнью московского чиновничества, среди них чернильница XVII века, изразцы.

«Полевой сезон не завершен и наверняка даст новые открытия. Мы достигли уровня конца XVI века, впереди еще 1,5 метра культурного слоя. И мы надеемся получить полный <…> разрез культурного слоя в центре Кремля в течение двух лет», - заключил Макаров.