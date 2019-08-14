РИАМО, – 14 авг. В Минпромторге РФ прокомментировали предложения по запрету автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации, в ведомстве не согласны с инициативой и считают, что экологическую проблему нужно решать иначе, сообщает в среду РБК.

Ранее с инициативой запретить эксплуатацию старых машин в связи с экологическими проблемами автотранспорта выступили в комитете Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Рекомендации от депутатов поступили в Минтранс и Минпромторг России.

«Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя», - говорится в сообщении.

Министерство считает, что запрет на эксплуатацию автомобилей не даст нужного эффекта. При этом с экологическим вопросом в сфере транспорта могут помочь экономические меры. В Минпромторге РФ уверены, что здесь необходимо стимулировать автолюбителей к покупке новых и экологически чистых машин.