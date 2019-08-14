РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 авг. В подмосковном Подольске определили победителя аукциона на строительство двух школ в микрорайоне Кузнечики, им стало ООО «Триумф», сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа.

«Подведены итоги электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по двум школам на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Кузнечики. В том числе общеобразовательного учреждения на Армейском проезде, дом №5 и на Флотском проезде, дом №9. Победителем аукциона и дальнейшим генеральным подрядчиком признано ООО «Триумф», – говорится в сообщении.

Муниципальный контракт находится на стадии заключения.

Строительство общеобразовательных учреждений осуществляется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и муниципальной программы «Образование Подольска» на 2017-2021 годы».