РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 авг. Подрядная организация начала комплексное благоустройство объединенной дворовой территории шести домов в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 13 августа начались работы по комплексному благоустройству объединенной дворовой территории на Проспекте 50 лет Октября, у домов №№15Б, 15А, 15, улице Театральная, у домов №№4, 6, улице Мичурина, у дома №8А. Подрядная организация приступила к подготовительным работам, демонтирует старый ботовой камень, проводит работы по планировке земельных участков», – говорится в сообщении.

Планируется сделать ремонт асфальтового покрытия площадью 3819 квадратных метров, обустроить дополнительные парковочные места площадью 472 квадратных метра, провести ремонт или строительство тротуаров на площади 1120 квадратных метров. Также планируют установить 1438 садовых бортовых камней, 408 дорожных бортовых камней. Обустроить газоны площадью 1010 квадратных метров и площадки для отдыха на площади 294 квадратных метра.



Жителей просят не парковать автомобили во дворе на время проведения работ. Им также приносят извинения за временные неудобства.