РИАМО - 14 авг. Кинотеатр «Полярный» в столице после реконструкции сможет вместить 620 зрителей одновременно, а также сможет стать площадкой для театральных постановок и концертов, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

После реконструкции здание будет представлять собой пятиэтажный кинотеатр с подземным этажом. Кинокомплекс будет рассчитан на 627 мест, девять из которых – для посетителей, передвигающихся на кресле-коляске. Для просмотра новинок проката и ретроспектив там оборудуют четыре модернизированных кинозала.

«Один из залов сможет вмещать 357 человек, в нем также можно будет проводить спектакли, концерты и театрализованные представления. Помимо этого, в «Полярном» запроектировано еще два зала, каждый на 127 мест, и зал повышенной комфортности на 16 мест», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Во всех залах киноленты будут демонстрироваться с использованием цифровых кинопроекторов и киносерверов, а в двух будет реализована возможность демонстрирования кинофильмов в формате 3D.

Преобразится и внешний облик «Полярного», его цоколь предполагается облицевать керамогранитными плитами в составе навесной фасадной системы, а наружные стены будут облицованы композитными алюминиевыми панелями. Система структурного остекления будет выполнена в том числе из алюминиевых направляющих со светопрозрачным тонированным заполнением.

Подземный этаж здания частично займет кафе на 80 посадочных мест, технические и служебные помещения. Также в кинотеатре будет обустроен вестибюль с гардеробом, санузлы (в том числе для маломобильных групп населения), помещения охраны, персонала, бытовые и прочие. Связь по этажам планируется осуществлять по четырем лестницам, двум эскалаторам и двум лифтами грузоподъемностью 1,6 тонны.

На прилегающей к кинотеатру территории выполнят устройство проездов, тротуаров, парковок, а также озеленение.

Культурный объект находится по адресу: улица Полярная, дом №9, в районе Южное Медведково. Москомэкспертиза уже согласовала проект на проведение реконструкции и технического оснащения этого кинотеатра.