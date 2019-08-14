РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 авг. Жители подмосковных Люберец 16 августа смогут посетить творческую мастерскую в Малаховском парке, сообщается в Instagram-аккаунте парка.
13 августа в Малаховском парке культуры и отдыха прошла творческая мастерская на природе «Вдохновение». В программе «Бабочка-красавица» ребята и родители вырезали и разукрашивали бабочек из цветной бумаги.
«Продолжение программы в пятницу, 16 августа, в 12:00», – говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет по адресу: Театральный проезд, дом №1.
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