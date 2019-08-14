РИАМО - 14 авг. В Подмосковье на 120 участках региональных дорог с наибольшей аварийностью и интенсивностью движения построят 320 километров наружного освещения к концу 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проведут на территории 39 муниципалитетов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стальные опоры для новых линий освещения в полном объеме установили более чем на 100 участках дорог в 15 городских округах: Шатуре, Наро-Фоминском округе, Люберцах, Красногорске, Домодедове, Талдомском округе, Ступине, Солнечногорске, Рузском, Пушкинском, Волоколамском округах, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Можайском и Дмитровском округах.

«В настоящее время на 118 километрах завершен монтаж опор, что составляет более 37% от общего плана. Работы ведутся на 160 участках длиной более 150 километров на территории 23 городских округов. В полном объеме завершить строительство планируется в декабре 2019 года», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Новые линии освещения возводят в первую очередь на наиболее аварийных участках, на подъездных дорогах к крупным городам, а также на дорогах с высокой интенсивностью движения. Около половины ДТП в регионе происходит в темное время суток. Освещение на дорогах позволит повысить безопасность дорожного движения в среднем на 50%.

В рамках программы, наибольший объем работ планируется выполнить в Домодедове, где появится около 20 километров линий наружного освещения, 19 километров новых линий появятся вдоль региональных дорог в Шатуре и вдоль 18 километров дорог в Пушкине.

Также освещение появится на участках Пятницкого шоссе в Красногорске и Солнечногорске, на Можайском шоссе в Можайском округе, на участках Егорьевского шоссе в городских округах Люберцы, Ликино-Дулеве, Егорьевске и Раменском, в Мытищах на Осташковском шоссе, на автодороге Хлебниково – Рогачево в Дмитровском округе, Суворово – Волоколамск – Руза в Рузе и Волоколамске, Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец в Сергиево-Посадском городском округе.

Комплекс работ по строительству наружного освещения включает в себя монтаж опор, кронштейнов и светильников, а также монтаж провода и пусконаладочные работы.

В этом году объем строительства линий освещения на региональных дорогах увеличится на 10% от построенных за 2018 год, когда было введено в эксплуатацию свыше 290 километров. Всего в период с 2016 по 2018 годы вдоль региональных автодорог построено 547 километров линий освещения.