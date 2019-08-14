РИАМО - 14 авг. В середине следующей недели в Москве прогнозируется повышение температуры до 28 градусов, горожане смогут даже успеть искупаться, сообщила РИАМО в среду ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.
По ее словам, это кратковременный всплеск тепла, и длительной жары не будет. Поэтому, чтобы искупаться, у жителей Московского региона остаются считанные дни.
«Если говорить о массовом купании, то как правило к середине августа купающихся становится все меньше. Я думаю, что при желании, особенно на следующей неделе, искупаться можно», – отметила синоптик.
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