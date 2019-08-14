РИАМО - 14 авг. Житель Королева ранил ножом своего отца, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«Мужчину с проникающим ножевым ранением госпитализировали 13 августа в 02:20 из квартиры на улице Пионерской», — сказал собеседник агентства.

По подозрению в преступлении задержали сына пострадавшего. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Известно, что задержанный 1980 года рождения, его отец — 1957.