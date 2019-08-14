РИАМО - 14 авг. В районе Северное Медведково Москвы ускоренными темпами идет строительство дороги, которая объединит два участка проезда Шокальского, говорится в сообщении пресс-службы председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Местные жители много раз просили власти сделать проезд Шокальского сквозным, ведь на протяжении многих лет возле метро «Медведково» наблюдается транспортный коллапс. При этом проблема эта касалась не только района, но и всего Северо-Восточного административного округа Москвы.

«Проезд Шокальского состоит из двух частей. Чтобы автомобилистам попасть с одного участка на другой, необходимо сделать крюк по прилегающим улицам, в результате чего на них увеличивается нагрузка», - говорится в сообщении.

Сейчас возводится участок, которая позволит соединить дорогу от Заревого проезда до улицы Грекова. Работы здесь ведут с начала 2019 года, на данный момент уже переложены все коммуникации. Накануне стройку проверил Шапошников.

Кроме того, будет возведен еще один участок, соединяющий проезд Шокальского и Северодвинскую улицу. На нем до конца августа намерены переложить подземные коммуникации и начать обустройство.

«В ходе переговоров с подрядчиком удалось договориться, что все работы будут завершены ко Дню города, а не в декабре - как планировалось ранее», - уточняется в материале.

В итоге местные жители получат две полосы для движения в обе стороны по проезду Шокальского. Движение здесь планируется запустить чуть позже.

День города в Москве отметят 7 и 8 сентября.