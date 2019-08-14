РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 авг. Подольский хоккейный клуб «Витязь» победил ХК «Пеликанс» из Лахти на матче в Финляндии со счетом 8:1, сообщается на сайте команды.

«Покер Павла Чернова, шайбы Александра Шевченко, Йоонаса Няттинена, Миро Аалтонена и Алексея Макеева принесли победу «Витязю» в контрольном матче с «Пеликанс» в Иматре на летних сборах. Единственную шайбу у финнов в ворота Ильи Ежова провел Ханнес Бьернинен. «Витязь» Подмосковье победил «Пеликанс» Лахти со счетом 8:1 (2:0, 4:1, 2:0)», – говорится в сообщении.

Россияне с первых минут взяли инициативу в свои руки. Быстрые шайбы Чернова и Шевченко не позволили финнам поднять головы. Счет 2:0 был после стартового периода в игре с одним из лидеров финской лиги. Второй период укрепил перевес «Витязя» после шайб Чернова и Няттинена – 4:0. Однако финны реализовали удаление Миро Аалтонена, отличился капитан «Пеликанс» Ханнес Бьернинен – 4:1.

Затем Чернов оформил хет-трик, а вскоре сам Аалтонен отквитался за реализованное финнами удаление – 6:1. Чернов добился покера, шайба броском в девятку Макеева установила итоговый счет – разгром 8:1.

«Снижения нагрузки не было, вся команда провела отличный матч по движению, скорости и мастерству. Очень важную роль в нашей победе отведу вратарю. В первом периоде при счете 2:0 Илья Ежов несколько раз нас выручил в те моменты, когда мы дважды подряд играли в меньшинстве. Мы хорошие голы забили на контратаках, быстро повели в счете. Это очень важно в игре. Большое желание поддерживалось и мастерством, и правильными действиями», – сказал главный тренер ХК «Витязь» Михаил Кравец.



По его словам, «Пеликанс» – соперник непростой, однако подольская команда играла гораздо лучше, не давала возможности финнам поднять голову. Играли агрессивно, активно и много владели шайбой.

В настоящее время ХК «Витязь» готовится к матчу с одним из старейших финских клубов страны «СайПа» в Лаппеэнранте 15 августа, начало в 18:30.