РИАМО - 14 авг. В нынешнем году РЖД планирует потратить свыше 90 миллиардов рублей для реализации различных проектов на территории Москвы и Подмосковья, сообщил в среду журналистам заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров.

«РЖД совместно с правительством Москвы и Московской области реализует на сегодня большое количество таких масштабных проектов. Объем затрат, который в текущем году мы должны выполнить работы в границах Москвы и Московской области, составляет более 90 миллиардов рублей», - сказал Макаров.

Он отметил, что ОАО «РЖД» также реализует проект по строительству железной дороги до Северного терминального комплекса аэропорта «Шереметьево».