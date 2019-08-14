РИАМО – 14 авг. Москвичи стали чаще посещать торговые центры, с начала текущего года поток вырос почти на 3% и связан с ростом доходов населения, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития Москвы.

«В первом полугодии 2019 года плотность потока посетителей столичных торговых центров выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 375 человек на тысячу квадратных метров в сутки», – сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.

По его словам, рост посещаемости торговых центров является результатом увеличения доходов населения столицы.

«В январе – мае 2019 года номинальная начисленная заработная плата в столице выросла на 8%, опередив почти в два раза показатель инфляции. Это позволило москвичам больше тратить на покупки: оборот розничной торговли в столице в январе – июне 2019 года вырос в номинальном выражении на 6,5% – до 2,4 триллиона рублей», – отметил министр.

Самыми «высокими» для торговых центров месяцами в 2019 году стали февраль, март и июнь, когда их посещаемость выросла соответственно на 6,3%, 4,7% и 3,5%, подчеркнул Тихонов.

Наибольшей популярностью у москвичей и гостей столицы в первом полугодии 2019 года пользовались малые торговые центры площадью до 20 тысяч квадратных метров – в них поток увеличился на 5,9%. Плотность потока в больших торговых центрах (от 40 до 80 тысяч «квадратов») выросла на 3,1%, в крупных ТЦ площадью больше 80 тысяч квадратных метров – на 2,8%.