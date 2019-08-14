РИАМО – 14 авг. В Москве на людей, родившихся в период с 1985 по 2003 годы, приходится больше трети сделок по покупке нового жилья, при этом доля покупателей до 25 лет не превышает 5%, а 26-35-летние совершают почти 32% сделок, сообщает в среду Lenta.ru.

«В 2019 году на московском рынке новостроек доля покупателей квартир в возрасте до 25 лет не превышает 5%, еще почти 32% сделок заключают 26-35-летние», - говорится в сообщении.

Те, кому меньше 25 лет, покупают квартиры в среднем за 4 миллиона рублей площадью около 42 квадратных метров. При этом 40% сделок в этой возрастной категории происходит без привлечения кредитных денег. Ранее риелторы уже отмечали, что тем, кто младше 25 лет, с покупкой квартир чаще всего помогают родители.

На тех, кто находится в возрастной категории от 26 до 35 лет, приходится больше сделок. Здесь более половины покупок жилья происходит за счет ипотеки. Выбором этой группы становятся квартиры стоимостью порядка 4,2 миллиона рублей и площадью около 45 квадратных метров.