РИАМО – 14 авг. В Москве на людей, родившихся в период с 1985 по 2003 годы, приходится больше трети сделок по покупке нового жилья, при этом доля покупателей до 25 лет не превышает 5%, а 26-35-летние совершают почти 32% сделок, сообщает в среду Lenta.ru.
«В 2019 году на московском рынке новостроек доля покупателей квартир в возрасте до 25 лет не превышает 5%, еще почти 32% сделок заключают 26-35-летние», - говорится в сообщении.
Те, кому меньше 25 лет, покупают квартиры в среднем за 4 миллиона рублей площадью около 42 квадратных метров. При этом 40% сделок в этой возрастной категории происходит без привлечения кредитных денег. Ранее риелторы уже отмечали, что тем, кто младше 25 лет, с покупкой квартир чаще всего помогают родители.
На тех, кто находится в возрастной категории от 26 до 35 лет, приходится больше сделок. Здесь более половины покупок жилья происходит за счет ипотеки. Выбором этой группы становятся квартиры стоимостью порядка 4,2 миллиона рублей и площадью около 45 квадратных метров.
Хайпбист, ретро или миллениал: из какого вы поколения?
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В клубе, на домашней вечеринке, в съемном коттедже
Собираемся с друзьями, где каждый платит за себя
В клубе любителей настолок, в шахматном клубе
На даче, на шашлыках, юбилеи праздную в ресторане
Поколение MTV (миллениал)
Вы родом из 90-х, поэтому слоган «Пепси, пейджер, MTV» у вас вызывает приятную ностальгию. На вашу молодость пришлись самые модные субкультуры, поэтому вы были всегда «на стиле», будь то гриндерсы, дреды, розовые лосины, толстовки, кроссовки с платьем или джинсы с подворотами. Вы начали учиться в школе, когда компьютер был размером с холодильник, а заканчивали с лэптопом. Первые свидания вы назначали в аське, потом с любопытством перешли в WhatsApp, Telegram и Tinder. На ваших глазах появился первый айфон, первая «Матрица», первый «Старбакс», фильмы Уэса Андерсона, современное искусство… Неудивительно, что вы захотели попробовать все и сразу, поэтому в конце 90-х ходили в солярий и любили фаст-фуд, а в нулевые подсели на ЗОЖ и, вполне возможно, стали рассекать на лонгборде со стаканчиком смузи. И пусть старшее поколение считает это зашкваром, называя вас инфантильными миллениалами и 30-летними хипстерами, это вы совершили тот научно-технический прогресс, благодаря которому мы живем в цифровом мире.
Если вы фанатеете по ретро, любите The Beatles, закупаетесь гречкой впрок и вырезаете купоны для скидок, то, скорее всего, принадлежите к поколению Х. Ваша молодость (или состояние души) совпадает с эпохой дефицита, стиляг, импортных джинсов и застоя. В 90-е вы мечтали о видике, но вложились в финансовую пирамиду МММ, чтобы купить жене сапоги. Вы помните времена дискового телефона и «Санта-Барбары» и «Поля Чудес», поэтому телевизоры у вас стоят в каждой комнате, а самый простой смартфон вызывает неприязнь. Возможно, вы завели страницу в «Инстаграме», но не разделяете любовь к селфи, лайкам и виртуальному общению. Оно и понятно, потому что ваше поколение мечтало покорят космос, а не просторы интернета.
Вы ярый представитель поколения антихайпа, хотя сами не осознаете этого. Когда-то вы приняли решение жить на дедушкиной даче, читать футуристов и расслабляться просмотром Луи Бунюэля, потому что устали от тленности бытия – общества потребления и мейнстрима. Друзья считают вас странным, потому что вы не пользуетесь соцсетями и плотно сидите на Бродском, втайне презирая их за бездуховность, инфантильность и безграмотность. Ваше любимое развлечение – клубы исторических реконструкций, где вы предстаете то в образе рыцаря, то полководца. Все бы ничего, но вы живете в 21 веке, где флексить на странностях становится новым мейнстримом.
Ваша мама завела вам аккаунт в Instagram, брала с собой на лекции в «Британке» и на «Пикник Афиши», когда вы еще не ходили в школу, поэтому снимать «сториз» для вас также естественно, как для хипстеров сделать селфи завтрака. Это для вас распинается Дудь, записывая интервью с Face, Фараоном и «Пошлой Молли», пока вы ищете способы для удачного хайпа. В 5 лет вы уже объездили всю Европу и решили, что станете трэвел-блогером, в 10 стали «сммэмить» и зарабатывать на Instagram, рекламируя сомнительные проекты. Неудивительно, что свои накопления вы планируете хранить в биткоинах, а в свободное время изучаете, как их маинить. Впрочем, у вас нет другого выхода – нужно же как-то зарабатывать на новую коллаборацию Kenny West и Supreme. Эщкере!
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