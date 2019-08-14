РИАМО – 14 авг. Минкомсвязь изменила концепцию развития сетей 5G, теперь приоритетной считается полоса радиочастот 3,4–3,8 гигагерц, однако эти частоты пока заняты спутниковой связью, пишет в среду газета «Известия».

Ранее была представлена другая концепция, речь шла о частоте 4,4–4,99 гигагерц. Но такого диапазона недостаточно для покрытия сетями пятого поколения крупных городов, и в итоге россияне могли остаться без 5G-смартфонов.

«Учитывая важность 3,4–3,8 гигагерц, а также принимая во внимание сжатые сроки мероприятий по цифровизации российской экономики, процедуры, связанные с расчисткой частот, надо начинать незамедлительно», — говорится в новой редакции документа.

Диапазон 3,4–3,8 гигагерц — ключевой для развития сетей 5G в Европе, также его использование планируется в Китае, Корее, Японии, США, Индии и других странах.

В России эти частоты заняты стратегически важными системами связи, в том числе и космическими, рассказал изданию знакомый с ситуацией источник. Поэтому сначала и планировалось использовать другие частоты.

Участники рынка объяснили, что без частот 3,4–3,8 гигагерц построение полноценных 5G-сетей невозможно, нельзя будет покрыть связью пятого поколения большие города, наладить управление беспилотным транспортом, телемедицину. Оборудование приспособлено именно под этот диапазон.

Руководитель проектов компании «Спектру менеджмент» Вадим Поскакухин отметил, что диапазон 4,4–4,99 гигагерц можно применять как вспомогательный диапазон для покрытия относительно малонаселенных территорий через пять-семь лет, по мере готовности оборудования.

Представители «Мегафона», «Ростелекома» и Теле2» отметили важность предоставления операторам диапазона именно 3,4–3,8 гигагерц.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что, пока решаются все вопросы с частотами, откладывается массовое внедрение в России сетей пятого поколения, намеченное на начало следующего десятилетия.