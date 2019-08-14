РИАМО – 14 авг. В столице по 22 адресам оборудовали камеры, которые фиксируют нарушения скоростного режима, непропуск пешеходов и движение по выделенным полосам, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

«По 22 адресам появились камеры – фиксируют нарушения скоростного режима, непропуск пешеходов, движение по выделенке», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что камеры перенесли с других мест, оттуда, где нарушений больше не фиксируется.

«На их местах оставили активные муляжи», – добавляется в сообщении.

В июле этого года ЦОДД на своем сайте опубликовал перечень мест установки камер фотовидеофиксации.

Сотрудники ЦОДД подчеркивают, что камеры отлично видно издалека, «и каждый навигатор о них знает».

Президент России Владимир Путин 26 июня, выступая на Госсовете по развитию безопасных и качественных дорог, заявил, что дорожные службы не должны скрывать места расположения камер видеонаблюдения.