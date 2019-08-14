РИАМО - 14 авг. Эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» за июль бесплатно помогли переместить 137 автомобилей, которые были повреждены после ДТП, сообщил РИАМО представитель пресс-службы АМПП.

«Среди них 25 грузовых автомобилей, для перемещения которых используются специальные большегрузные эвакуаторы для крупногабаритных транспортных средств», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что чаще всего такая помощь требовалась на МКАД, Варшавском шоссе и Кутузовском проспекте.

«Работники службы эвакуации ежедневно и круглосуточно дежурят на улицах города, чтобы в случае необходимости быстро прибыть на место происшествия по заявке экстренных служб. Благодаря оперативным действиям эвакуаторов «Московского паркинга» удается в кратчайшие сроки ликвидировать последствия ДТП и предотвратить возникновение заторов на дорогах», — отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что все поврежденные автомобили перемещаются в безопасные места бесплатно.