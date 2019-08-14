РИАМО - 14 авг. В сферу строительства в новой Москве инвестировали 1,3 триллиона рублей, девелоперы вкладывают средства в комплексную застройку и социальные объекты, сообщил в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Сегодня проинвестировано в новую Москву 1,3 триллиона рублей, это только в стройку. Из них 350 миллиардов рублей - бюджетные деньги», - сказал Жидкин.

Он добавил, что девелоперы вкладывают в комплексную застройку и социальные объекты.

За первые семь месяцев 2019 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы было введено в эксплуатацию порядка 1,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, из которой порядка 700 тысяч «квадратов» приходится на жилье.