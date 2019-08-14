РИАМО – 14 авг. В столице завершена проходка закрытой части подземного пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская», для удобства маломобильных граждан здесь предусмотрена установка напольных тактильных указателей, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Мы завершили проходку закрытой части подземного пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская». Проходка осуществлялась в сложных условиях, под железнодорожными путями Октябрьского направления МЖД, при этом движение поездов не останавливалось. Для обеспечения безопасности при производстве работ, железнодорожные пути предварительно были усилены страховочными пакетами», – сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Протяженность закрытого участка тоннеля – 51 метр. В конце марта строители приступили к продавливанию труб по периметру пешеходного тоннеля. Полностью проходка выполнена менее чем за пять месяцев.

Работы ведутся по проекту строительства подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями Октябрьского направления МЖД в районе Марфино. Створ нового подземного пешеходного перехода будет проходить от станции метро «Фонвизинская» до проектируемого проезда №589 в районе домов 30 и 32 по улице Академика Королева.

Длина прохожей части пешеходного перехода – 192 метра, ширина прохожей части – 6 метров, высота – 2,5 метра. Переход будет иметь три выхода с лестничными сходами и лифтами. Кроме того, его оборудуют антивандальными светильниками. Лестничные сходы защитят от атмосферных осадков композитными материалами, и оснастят автоматизированной системой снегоудаления.

Для удобства маломобильных граждан предусмотрена установка напольных тактильных указателей.

«Решение о строительстве пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская» принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на основании обращения граждан, жителей Северо-Восточного административного округа», – заключил Бочкарев.