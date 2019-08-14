РИАМО - 14 авг. Поезда-шатлы из Южного терминального комплекса к северной зоне аэропорта «Шереметьево» планируют запустить к 2022 году, сообщил в среду журналистам заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров.

«Мы ожидаем, что с учетом того, что проектирование мы начали в прошлом году, а в этом году активно развернули строительно-монтажные работы, в соответствии с бюджетом проект этот будет закончен в 2021 году, то есть уже к 2022 году мы точно понимаем, что поезда сюда пойдут», – сказал Макаров.

Он отметил, что первый этап предполагает строительство станции «Шереметьево-1» в Северный терминальный комплекс и однопутной ветви, которая соединит новую станцию с действующей – «Шереметьево-2», которая располагается в Южном терминальном комплексе.

«Прямого сообщения с Белорусским вокзалом пока не будет, то есть это будут поезда, которые, как сегодня они приходят сюда на южные терминалы – D, E, F, и оттуда сюда будут идти по подкове шатлы с интервалом движения 10-15 минут, которые будут доставлять людей между терминалами», – дополнил Макаров.

Он подчеркнул, что стоимость проекта на данный момент оценивается примерно в 12 миллиардов рублей. Проект полностью финансирует ОАО «РЖД».

Сейчас уже начаты работы, необходимые для строительства вокзального комплекса, который расположится на эстакаде. Вокзальный комплекс будет связан с терминалом В внеуличным переходом.

Пассажирская инфраструктура будет отвечать современным требованиям комфорта. Также для реализации второго этапа потребуется продолжение строительства двухпутной соединительной линии от станции «Шереметьево-1» с подключением к существующим путям в сторону остановочного пункта «Шереметьевская» Савеловского направления МЖД. При этом развитие подхода к аэропорту планируется синхронизировать с развитием Савеловского направления в рамках проекта МЦД-1.

После завершения всех работ пропускная способность в адрес аэропорта «Шереметьево» увеличится с 38 существующих до 72 поездов в сутки.

ОАО «РЖД» ведет строительство новой железнодорожной линии до Северного терминального комплекса (СТК) аэропорта «Шереметьево». Новая ветка железной дороги дотянется до терминала В. Развитие железнодорожной инфраструктуры ведется в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» и позволит повысить транспортную доступность аэропорта, а также снизить нагрузку на автодорожную сеть.