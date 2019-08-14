РИАМО – 14 авг. В Подмосковье завершился прием заявок на участие в конкурсе на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм, заявки подали 30 семей, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«В этом году у нас рекордное количество заявок на получение гранта на развитие семейных животноводческих ферм. Мы приняли и рассмотрели документы 30 подмосковных семей. Из них 23 фермера допущены к конкурсному отбору», – сказал Разин.

Конкурсная комиссия проходит в среду в Минсельхозпроде Подмосковья.

«На поддержку семейных животноводческих ферм в этом году выделено 165,7 миллиона рублей. По итогам конкурсной комиссии гранты будут предоставлены 5-7 фермерским хозяйствам», – подчеркнул Разин.

Параллельно в министерстве проходит конкурсная комиссия на получение грантов на поддержку начинающих фермеров.