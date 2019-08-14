РИАМО - 14 авг. В Москве 25% компаний-застройщиков перешли на эскроу-счета, прием заявок продлится до 1 октября, сообщил журналистам в среду заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.
В России реализуется проект по поэтапному отказу от долевого строительства. Застройщики будут переходить на работу через эскроу-счета, на которых и станут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, в это время их будут кредитовать банки.
В новой Москве 63% застройщиков остались в старой схеме.
«По старой схеме в новой Москве работают 95 проектов, это 4,8 миллиона квадратных метров жилья, то есть порядка 63%. Есть компании, которые полностью перешли на эскроу-счета», - сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
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