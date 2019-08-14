РИАМО – 14 авг. Мужчине нанесли ножевое ранение в шею на севере столицы, пострадавшему оказали помощь медики, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию поступила телефонограмма из службы «03» о доставлении к ним с адреса: улица Онежская, дом №35, гражданина 1985 года рождения.

«Его госпитализировали в реанимацию с непроникающим колото-резаным ранением шеи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что по данному факту проводится проверка.