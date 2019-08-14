РИАМО – 14 авг. Пенсионерка лишилась 40 тысяч рублей, желая приобрести шубу, женщина передала деньги неизвестному в центре столицы взамен на сомнительный товар, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию обратилась гражданка 1952 года рождения с заявлением о краже.

«Неустановленное лицо, находясь по адресу: ул. Щепкина дом №28, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом передачи шубы, похитило денежные средства в сумме 40 тысяч рублей, принадлежащие пожилой женщине», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что после этого злоумышленник скрылся.

По данному факту проводится проверка.