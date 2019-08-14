РИАМО - 14 авг. В Москве в июле зарегистрировали более 7 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), это меньше, чем в июне, сообщила журналистам в среду заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова.

«В июле текущего года в Москве зарегистрировано более 7 тысяч ДДУ, включая как жилой фонд, так и нежилой. Это почти в два раза меньше показателя июня. В июне зарегистрировано порядка 14 тысяч ДДУ», — сказала Макарова.

По ее словам, в 2019 году значительно выросло количество договоров в электронном виде.