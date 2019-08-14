РИАМО - 14 авг. За последние годы в столице в 2,7 раза увеличился объем финансирования здравоохранения, при этом сокращать объем расходов на эту отрасль не планируется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что в городе наиболее острую полемику вызывает финансирование здравоохранения. Оппоненты утверждают, что здравоохранение недостаточно финансируется и расходы постоянно сокращаются.

«На самом деле бюджетные расходы на здравоохранение выросли беспрецедентно – в 2,7 раза. В 2010 году – 212,7 миллиарда рублей. В 2019 году – уже 569,2 миллиарда», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что медицинская помощь оплачивается не только из городского бюджета, но и через фонд ОМС, бюджет которого утверждается отдельно.

По словам Собянина, утверждение о том, что в бюджете на 2020-2021 годы запланировано снижение расходов на здравоохранение на 30 миллиардов рублей, является «страшилкой», рассчитанной на тех, кто не будет разбираться в вопросе.

«На самом деле бюджет в Москве трехлетний, но дума утверждает его ежегодно. <…> На текущий год расходы расписываются максимально подробно. А на два следующие года закладываются только базовые обязательства и нераспределенный резерв. Когда придет время принимать законы о бюджете на 2020 и 2021 годы, за счет резерва будут профинансированы новые проекты и программы. И каждый сможет убедиться, что никакого снижения расходов на здравоохранение не произойдет», — заверил мэр.

Он подчеркнул, что с учетом новой волны модернизации амбулаторной помощи и огромного строительства новых медицинских объектов финансирование будет значительно увеличено.

Мэр также отметил, что многих людей раздражает порядок записи на прием, когда направление к узкому специалисту дает врач-терапевт. Собянин напомнил, что это стандартная практика во всем мире, которая позволяет избежать перегруженности узких специалистов.

«Другое дело, что в некоторых поликлиниках есть полный набор узких специалистов. А в некоторых – их не хватает. Этот разброс необходимо устранить. Недавно мы приняли решение включить в штаты взрослых поликлиник еще 500-600 врачей дополнительно», — добавил глава города.

Он уточнил, что по возможности в каждом филиале поликлиники будут работать врачи восьми специальностей, включая кардиологов. Во всех головных поликлиниках будут принимать еще пять узких специалистов.

Собянин также пояснил, что в столице больничных коек стало меньше и в стационарах работает меньше людей, но число пролеченных больных выросло на 30%.

«Средняя заработная плата московских врачей сегодня составляет 140,3 тысячи рублей. Фельдшеры и медицинские сестры получают 78,5 тысяч. Насколько я знаю, в коммерческих клиниках часто платят гораздо меньше», — добавил мэр.

Он также напомнил, что правительство Москвы увеличивает объемы бесплатных услуг. Например, количество бесплатных КТ и МРТ выросло в 4,2 раза.