РИАМО – 14 авг. На кинофестивале «Любовь в каждом сердце» в подмосковном Дзержинском представят около 60 работ от участников из разных стран, сообщил «РИАМО в Люберцах» президент и продюсер фестиваля Сергей Переверзев.

III Международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце» пройдет во Дворце культуры «Энергетик» в Дзержинском с 27 августа по 3 сентября. Всего на фестиваль подали свыше 300 киноработ.

«Для участия в конкурсной программе допущено 59 работ. Есть участники из Магадана, Иркутска, Якутска, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов. Также участвуют иностранцы из Украины, Эстонии, Германии, Грузии, Казахстана, Латвии и других стран», – сказал Переверзев.

Он отметил, что все желающие смогут абсолютно бесплатно увидеть шесть конкурсных программ как в Дзержинском, так и в Долгопрудном и Москве. Это полнометражные художественные, короткометражные игровые, документальные, музыкальные фильмы, телеочерки и видеоклипы.

Победителям вручат статуэтки и дипломы.