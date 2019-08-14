РИАМО – 14 авг. В столице запустили собственную пилотную программу до 2020 года по повышению доходов малоимущих семей, в настоящий момент целевая аудитория проекта составляет 250 тысяч человек, передает в среду газета «Коммерсант».

Главной особенностью инициативы является то, что она ориентирована на поиск для домохозяйств работы с более высокими доходами и на устранение барьеров в возможности работать.

«Полученный в пилотном проекте, реализуемом сетями учреждений «Моя карьера», «Мой семейный центр» и несколькими департаментами правительства Москвы, опыт может быть альтернативой «социальным контрактам» по крайней мере для крупных городов: объединение борьбы с бедностью и борьбы с безработицей в них неэффективно», – отмечается в сообщении.

Изданию удалось разузнать о первых результатах и рабочих параметрах стартовавшего в июле 2019 года пилотного проекта правительства Москвы, посвященного борьбе с бедностью.

По документам этой программы, целевая аудитория кампании по сокращению московской бедности составляет 250 тысяч человек работоспособного возраста.

«Это часть несколько более широкой аудитории людей с низкими доходами (92 тысячи семей с доходами ниже прожиточного минимума, получающих выплаты на детей, 16 тысяч семей того же статуса, не получающих выплат из-за наличия имущества, обычно дач, студенты из бедных семей), составляющей около 350 тысяч человек», – разъясняется в материале.

Столица в силу величины населения является крупнейшим по численности бедных в РФ регионом, но по абсолютному числу, а не по доле в населении.

«В Москве бедных, исходя из этой цифры, порядка 5%, тогда как в России их число оценивается обычно не менее чем в 12–14%. Постановление правительства Москвы о реализации «пилота» в 2019–2020 годах №937-IIII подписано 23 июля, в 2019 году программа достаточно компактна: городской бюджет потратит на нее пока 203 миллиона рублей, впрочем, дополнительные расходы будут приходиться на центр «Моя карьера», дополнительные соцвыплаты», – уточняется в статье.

К настоящему моменту главными перспективными идеями правительства РФ, Минтруда и регионов в борьбе с бедностью являются или комбинация роста соцрасходов в наиболее низкодоходных группах и борьба с безработицей, или «социальный контракт» – финансовая поддержка трудоустройства или самозанятости в обмен на выполнение определенной программы поведения.

«Пилот» реализуется в условиях крайне низкой безработицы в Москве, по этой причине инициатива направлена в первую очередь на увеличение доходов работающих бедных и людей вне группы экономически активного населения, а не безработных.