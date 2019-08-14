РИАМО – 14 авг. В деревне Чигасово Одинцовского городского округа мужчина избил своего приятеля в пьяной ссоре, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«Мужчину с черепно-мозговой травмой госпитализировали 12 августа в 02:20. Подозреваемого установили и задержали. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Известно, что пострадавший 1986 года рождения, подозреваемый – 1958. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».