РИАМО – 14 авг. Пожилую женщину ранили ножом на юго-востоке столицы, ее доставили в реанимацию, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Есенинский бульвар, дом 11, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружена женщина 1938 года рождения. Ее нарядом скорой помощи доставили в реанимацию с проникающим ранением брюшной полости, резаной раной левого предплечья», – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время проводится проверка.