РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 авг. Сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего жителя подмосковных Люберец с 20 свертками мефедрона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

При патрулировании на улице Камова в Люберцах сотрудники вневедомственной охраны заметили возле жилого дома мужчину, который при виде служебной машины начал нервничать и попытался скрыться. Его задержали, на место вызвали следственно-оперативную группу МВД.

«При личном досмотре в кармане одежды задержанного обнаружена зажигалка, в которой находился сверток с веществом, похожим на наркотическое средство. Еще 19 таких же полиэтиленовых свертков находились в самокате задержанного. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством мефедрон массой свыше 20 граммов», – говорится в сообщении.

Для дальнейшего разбирательства 34-летнего задержанного передали сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.