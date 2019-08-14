РИАМО – 14 авг. Четырехдневная рабочая неделя плохо скажется на здоровье работников, большая часть людей посвятит свободное время безделью, сообщает в среду РИА Новости.

Об этом рассказала врач-терапевт Елена Тихомирова. Она считает, что укороченная рабочая неделя приведет к увеличению числа людей с ожирением.

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95% людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», - сказала Тихомирова.

По ее мнению, если люди, работающие на любимой работе, получат на один выходной больше, это приведет к увеличению количества страхов и фобий, потому что человек будет искать подвох.

Она добавила, что новый график не снизит количество заболевших гриппом, так как этой болезнью люди чаще всего заражаются в транспорте. А если человек не работает, он все равно куда-то выходит.

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин отметил, что люди, которые занимаются продуктивным интеллектуальным трудом, будут рады изменениям. При этом работники, занимающиеся тяжелым физическим трудом, напротив, будут недовольны, потому что их зарплата зависит от количества выполненной работы.

Он добавил, что лишний выходной хорошо повлияет на отношения в семьях, только если они изначально были хорошими. Если же в семье разлад, то она получит лишний день для раздражения.

Ранее российские профсоюзы составили предложения по переходу сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и направили их в Минтруд РФ.

Данные предложения изложил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании 108-й сессии Международной конференции труда. Эта инициатива уже активно рассматривается на общемировом уровне.