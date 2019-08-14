РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 авг. В подмосковных Люберцах прошли тренировки по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, в частности, круглосуточных, говорится в сообщении отдела надзорной деятельности по Люберецкому району ГУ МЧС России по Московской области.

13 августа в рамках исполнения поручения губернатора Московской области прошли общеобластные ежеквартальные практические тренировки по эвакуации людей на объектах с массовым пребыванием.

«Для повышения уровня подготовки населения к действиям при возникновении пожара сотрудники отдела надзорной деятельности по Люберецкому району приняли участие в проведении практических тренировок. Акцент в проведении подобного рода мероприятий делается на объекты с круглосуточным пребыванием людей, в частности детей», – говорится в сообщении.

С персоналом указанных объектов провели беседы о соблюдении правил противопожарного режима, а также о правильных действиях при возможном возникновении пожара в дневное и ночное время. Проведение подобного рода тренировок продолжится ежеквартально.