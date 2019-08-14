РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 авг. Детский сад №81 в поселке Малаховка подмосковных Люберец готов к новому учебному году, за лето в нем отремонтировали крыльцо и крышу склада, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Ружицкий проверил готовность детского сада №81 в поселке Малаховка к приему детей после ремонта. Детский сад находится по адресу: улица Малаховская, дом №20.

«Садик постоянно обновляется, в этом году мы сделали крышу склада и отремонтировали крыльцо. Детский сад готов принимать детишек», – сказал глава Люберец.

По словам Ружицкого, группы в детском саду укомплектованы, в него будут ходить 140 ребят.