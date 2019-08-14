РИАМО – 14 авг. В комитете Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству выступили с предложением запретить эксплуатацию старых автомобилей, пишет в среду газета «Коммерсант».

После круглого стола по экологическим проблемам автотранспорта соответствующие письма в Минтранс и Минпромторг РФ направила зампред комитета Альфия Когогина.

«Минпромторгу и Минтрансу госпожа Когогина предложила проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». О каких автомобилях идет речь и какие санкции будут применяться, в письме не уточняется», - говорится в сообщении.

Российские автопроизводители и дистрибьюторы уже поддержали идею. Так, например, в ПАО «КамАЗ» заявили, что такое решение улучшит экологическую обстановку в городах и повысит безопасность на дорогах.

В группе ГАЗ также отметили, что транспортные средства, достигшие предельного срока эксплуатации, давно пора убрать с дорог. Главная причина — выход из строя узлов и агрегатов старой техники, с чем может быть связана смертность на дорогах.

По данным Госавтоинспекции, на данный момент в России насчитывается порядка 20,9 миллиона машин старше 15 лет и еще 10 миллионов автомобилей старше 10 лет. При этом всего в стране зарегистрировано 60,5 миллиона автомашин.

Минтранс и Минпромторг России уже прорабатывают данный вопрос. В министерстве промышленности и торговли России отметили, что вывод старых автомобилей из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение новых экологически чистых машин.

Некоторые эксперты считают, что частично решить проблему старых авто можно было бы с помощью возврата госпрограммы, в рамках которой граждане получали скидки при покупке новых машин при сдаче в утиль старых или в trade-in. Но Минпромторг РФ пока не намерен ее перезапускать.

Представители автомобильной общественности уже высказали свое недовольство предложениями депутатов и отметили, что такие меры могут нанести непоправимый удар по экономике. Так, координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко отметил, что на дорогах Германии и Франции часто встречаются 20–25-летние грузовики в идеальном состоянии, а в России многие водители нередко выбирают 10–15-летние европейские и американские грузовики, потому что они проверены временем и в разы надежнее современных машин.

В то же время координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов и вовсе заметил, что такие предложения не должны исходить от российских парламентариев.

«На старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому что на новые у них нет денег. Большего удара по экономике, чем предложение депутатов, и придумать нельзя», - отметил Шкуматов.

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