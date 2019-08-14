РИАМО – 14 авг. Инженерные коммуникации на юге столицы вынесут из зоны строительства метро, ориентировочная площадь предоставляемого участка составляет примерно 0,15 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании 1 августа согласилась с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка по адресу: улица Коломенская, дом 27, (ЮАО) на срок 11 месяцев и 28 дней для выноса инженерных коммуникаций – тепловых сетей ПАО «МОЭК».

«Ориентировочная площадь участка – около 0,15 гектара. Он расположен в границах строящегося Восточного участка Третьего пересадочного контура метрополитена (Большой кольцевой линии - ред.)», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что земельный участок свободен от застройки.

Проект строительства Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. На БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).