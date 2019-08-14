РИАМО – 14 авг. Представители Либертарианской партии России (ЛПР) подали уведомление в столичную мэрию о проведении митинга 25 августа, сбор участников планируется на Пушкинской площади, сообщается в официальной группе партии в соцсети «ВКонтакте».

Уведомление было подано 13 августа.

«Независимых кандидатов до сих пор не допускают к выборам, власть идет на конфронтацию с москвичами, используя дубинки и аресты, но правда на нашей стороне. Поэтому мы подали уведомление для проведения в столице митинга и марша 25 августа», – говорится в сообщении.

Сбор участников планируется на Пушкинской площади, марш намерены провести по бульварам до внутренней части проспекта Сахарова.

В столице уже прошло несколько акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 20 июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, а 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции.

Позже городские власти отказали организаторам в проведении шествия по Бульварному кольцу 17 августа из-за нарушения сроков подачи уведомления, сославшись на нормы федерального закона о митингах и демонстрациях.

Накануне муниципальный депутат Илья Азар объявил, что в качестве альтернативы шествию 17 августа уведомил столичную мэрию о проведении пикетов в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На выборы зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.