РИАМО – 14 авг. В отношении 20-летнего молодого человека, обвиняемого в покушении на убийство девушки на территории новой Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

«Известно, что 11 августа 2019 года на территории новой Москвы 20-летний молодой человек в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес несовершеннолетней множественные удары ножом. Он не смог довести свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей, до конца по не зависящим от него обстоятельствам», – говорится в сообщении.

Тринадцатого августа молодому человеку было предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.