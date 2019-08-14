РИАМО – 14 авг. В рамках празднования Дня города 7 и 8 сентября в парке «Сокольники» состоится масштабная выставка, в ходе которой будут представлены экспонаты из 100 частных музеев со всей России – от Калининграда до Камчатки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы приглашаем всех желающих отметить День города в парке «Сокольники». Главным событием праздника в парке станет выставка «Частные музеи России. Самородки России». Ее задача не только расширить кругозор посетителей, но и пробудить интерес к путешествиям по нашей стране, ведь у нас немало необычных мест», – заявили в пресс-службе парка.

Всего в рамках выставки представят около 2 тысяч экспонатов, среди которых будут даже старинные фонари 30-х годов XIX века из музея «Огни Москвы».

Свои коллекции покажут «Музей столярных инструментов» из Пушкина, музей кузнечного дела «Железное царство» из городского округа Красногорск, военный музей Карельского перешейка из Выборга, «Театр-музей Ильи Муромца» из Мурома, фольклорный «Музей русских суеверий» из Калининградской области, «Музей козла» из Твери.

Кроме того, гости парка увидят самые ранние детали конструктора «Лего», выпущенные в 1940-х годах. Их привезли из московского музея Megabricks, который посвящен этому конструктору.