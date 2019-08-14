РИАМО - 14 авг. Карта «Тройка», которая посвящена III Московскому международному форуму «Город образования», поступила в продажу в столичном метрополитене, весь тираж карты с новым дизайном составил 10 тысяч экземпляров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Функционал карты останется стандартным: с его помощью можно оплатить проезд в городском общественном транспорте Москвы, пригородных электропоездах и аэроэкспрессах. Кроме этого, «Тройкой» можно оплатить более 50 городских услуг, например, посещение музеев и выставочных залов. Среди них Третьяковская галерея, Московский зоопарк, Государственный Дарвиновский музей», - говорится в сообщении.

Московский международный форум «Город образования» пройдет с 29 августа по 1 сентября в 75-м павильоне ВДНХ. Его участниками станут порядка тысячи специалистов из 50 стран. Ежегодно форум объединяет ученых и бизнесменов, педагогов и родителей, учащихся школ и студентов — всех, кому интересны современное образование, уникальные практики и новейшие технологии.