РИАМО – 14 авг. Пересесть со столичных станций метро «Петровско-Разумовская» и «Дмитровская» на Московские центральные диаметры (МЦД) в скором времени можно будет, не выходя на улицу, теплые переходы позволят горожанам комфортно перемещаться из подземки на другой вид транспорта даже в плохую погоду, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

После запуска нового вида общественного транспорта улучшится транспортная доступность Тимирязевского района. Именно здесь в ближайшие годы появятся две железнодорожные платформы МЦД-1, они будут расположены рядом со станциями метро «Петровско-Разумовская» и «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

«В этом районе проживают более 83 тысяч человек. У горожан появится еще один альтернативный вид транспорта. Кроме того, даже в ненастную погоду пассажирам будет удобно делать пересадку. Благодаря так называемому теплому контуру пересадки между разными видами городского транспорта станут более комфортными», – заявил начальник управления развития рельсовых видов транспорта столичного департамента транспорта Андрей Акимов.

Он уточнил, что, не выходя на улицу, можно будет пересесть со станций «Петровско-Разумовская» и «Дмитровская». Помимо этого, со станции МЦД-1 «Дмитровская» можно попасть на одноименную платформу МЦД-2.

А со станции МЦД-1 «Петровско-Разумовское» – на одноименную станцию Ленинградского направления (будет платформой МЦД-3) и на действующую станцию «Петровско-Разумовская» «салатовой» линии метро.

Таким образом, после запуска Московских центральных диаметров в Тимирязевском районе появятся два транспортно-пересадочных узла – «Петровско-Разумовский» и «Дмитровский».