РИАМО - 14 авг. Московский зоопарк организует благотворительную и просветительскую акцию «Рука и лапа», в рамках которой жителям и гостям города расскажут о том, как приручить бездомное животное и заботиться о нем, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Акция пройдет 17 августа в зоопарке. Там же впервые отметят Всемирный день защиты бездомных животных.

«Московский зоопарк впервые за свою историю присоединится к празднованию Всемирного дня защиты бездомных животных. Акцией «Рука и лапа» мы стремимся привлечь внимание общественности к этой насущной проблеме. Каждое животное на Земле в равной степени нуждается в заботе и защите. Будь то редкий азиатский лев, занесенный в Международную Красную книгу, или беспородный кот, который по стечению обстоятельств оказался на улице», — сказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что 17 августа гости зоопарка смогут познакомиться с подопечными ведущих столичных приютов и благотворительных фондов: будут показывать фотографии собак и кошек, а также рассказывать истории каждого из них.

«Мы искренне надеемся помочь бездомным животным обрести новый дом и любящих хозяев», — заключила Акулова.

Помимо всего прочего, лекции для владельцев собак и кошек будут разделены. Участники узнают основы зоопсихологии, как правильно прививать, как кормить и ухаживать за своим питомцем.