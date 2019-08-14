РИАМО - 14 авг. В столице ко Дню города организуют 30 бесплатных пешеходных экскурсий, из которых 12 посвятят ВДНХ, длительность каждой прогулки составит от полутора до 2,5 часов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Экскурсии пройдут с 15 августа по 6 сентября. Горожане и гости столицы смогут прогуляться в сопровождении гидов по ВДНХ, паркам, территориям старинных дворцов и усадеб, историческим улицам.

«В этом году ВДНХ исполнилось 80 лет. Главной темой празднования Дня города на Тверской и прилегающих к ней улицах станет юбилей выставки. 12 пешеходных экскурсий, которые будут проходить в рамках празднования 872-летия столицы, также посвятили ВДНХ. Москвичи и гости столицы смогут поближе познакомиться с историей легендарного выставочного комплекса и узнать, как преображалась его территория год за годом», — сказал представитель пресс-службы оргкомитета праздника.

В одну экскурсионную группу может попасть до 60 человек.

Так, в рамках тура «ВДНХ. Аллеи второго плана — Север» гиды расскажут о павильоне «Советская Арктика», который когда-то располагался рядом с павильоном «Советская культура».

«На высоком фасаде здания стоял макет полярного самолета АНТ-25 в натуральную величину. Именно на этом самолете командир экипажа Валерий Чкалов совершил первый перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер без промежуточных остановок. Само здание напоминало глыбы льда за счет рельефного остекления фасада. Павильон был снесен в 1950 году», - добавляется в сообщении.

Эта и другие экскурсии пройдут в рамках празднования Дня города, которое состоится 7 и 8 сентября. Для участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться на сайте городского проекта «Гуляем по Москве».