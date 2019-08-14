РИАМО - 14 авг. Производимые в Московской области овощи и консервы обладают очень высоким качеством, сообщил РИАМО сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов.

Ранее Борисов отметил, что доля некачественной и фальсифицированной продукции в российских магазинах составляет от 40% до 60%. В антилидерах – производители молочной и мясной продукции.

«Безопасна плодоовощная отрасль (в Подмосковье – ред.), все что мы проверяли, даже с точки зрения нитратов, там в допустимых пределах все. Мало проблем с консервами тоже. Рыбные консервы всегда показывают очень хорошее качество», - сказал Борисов.

Он добавил, что в Подмосковье так же, как и по России, проблемными являются сферы молочного и мясоперерабатывающего производства.

«В Московской области все то же самое. Все дело в том, что проблемы вызывают бренды, которые распространены по всей территории России. В Московской области так же, как и в стране, больше всего вопросов вызывает молочная продукция и мясопереработка. Там те же 40-60% фальсификата», - заключил Борисов.

Ранее разработчики системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab, которая применяется в магазинах, рассказали о предпочтениях воров. Оказалось, что чаще всего с витрин похищают колбасы, сыры, конфеты и алкоголь, а также лак для ногтей, тушь и губную помаду.