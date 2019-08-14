РИАМО – 14 авг. Услугами передвижных флюрографов, которые работают рядом с павильонами «Здоровая Москва», уже воспользовались примерно 15 тысяч человек, за все время работы мобильных кабинетов было выявлено более 350 подозрений на различные заболевания грудной клетки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С конца июля проверить здоровье своих легких, гуляя по парку, горожане могут и в будни. Уже почти четыре тысячи москвичей воспользовались такой возможностью в рабочие дни, а в выходные обследование прошли около 11 тысяч человек», – сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

В мобильных кабинетах работают сотрудники Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом.

Проверить свои легкие можно без предварительной записи, достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. При выявлении каких-либо подозрений на заболевание, пациенту в течение трех дней присылают на почту приглашение пройти дополнительные исследования, но уже в поликлинике, к которой он приписан.

Цифровая флюрография является одним из самых безопасных методов изучения легочных тканей, а излучение, полученное вашим организмом, минимально.