РИАМО - 14 авг. Переменная облачность без осадков ожидается в Подмосковье и Москве в среду, максимальная температура достигнет 25 градусов при относительной влажности воздуха в 50%, такая погода не должна стать причиной плохого самочувствия, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве – 22-24, по области – 20-25 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 50%», - говорится в сообщении.

По мнению синоптиков, такая погода не должна стать причиной плохого самочувствия и, наоборот, должна мотивировать к небольшим прогулкам. Однако некоторые все же могут почувствовать незначительное недомогание в связи с небольшими перепадами атмосферного давления. Метеочувствительным людям, особенно гипотоникам и гипертоникам, которые склонны к сосудистым спазмам, стоит контролировать свое артериальное давление.

«В Москве и области погода, по медицинской классификации и по влиянию на организм, будет индифферентной. Колебания метеопараметров - в пределах климатических значений, содержание кислорода - в норме. Такие погодные условия не предъявляют повышенных требований к приспособительным механизмам организма и обычно не вызывают развития метеообусловленных осложнений. Эти комфортные летние дни желательно использовать с пользой для организма, найти время для прогулок и занятий спортом на воздухе, полезны дозированные климатопроцедуры, терренкуры, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба», - добавляется в сообщении.